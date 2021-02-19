Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 809.

Во Владимирской области продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на 8. Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 809.Напомним, во Владимирской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 26 242 человек. Больше всего заразившихся во Владимире, Муромском и Гусь-Хрустальном районах. Выздоровели 23 275 пациентов, за сутки 133.