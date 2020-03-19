Ей грозит до 4-х лет лишения свободы

В Коврове 19-летней работнице офиса продаж сотовой компании предъявлено обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров и переписки с использованием служебного положения, сообщает СледКом по Владимирской области.По данным следствия, в сентябре 2019 года девушка за денежную награду копировала детализации звонков клиентов и отправляла их знакомому через «Телеграм». Её поймали с поличным сотрудники отдела безопасности компании.В отношении девушки возбуждено уголовное дело, в рамках которого потерпевшими признали 4 жителей Коврова. Обвиняемой грозит до 4-х лет лишения свободы.