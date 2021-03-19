Указом Президента РФ Владимира Путина от 16 марта двое судей Владимирского областного суда переведены в кассационные суды общей юрисдикции. Светлана Бибеева назначена судьёй Второго ..

Указом Президента РФ Владимира Путина от 16 марта двое судей Владимирского областного суда переведены в кассационные суды общей юрисдикции.Светлана Бибеева назначена судьёй Второго кассационного суда, а судья Александр Бочкарев - Третьего кассационного суда.Светлана Евгеньевна трудилась в облсуде с 2012 года. Она входила в третий судебный состав по рассмотрению гражданских дел и материалов по первой инстанции и в апелляционном порядке. В 2018 году ей присвоен первый квалификационный класс.Александр Евгеньевич устроился в областной суд годом ранее. Он являлся председателем второго судебного состава по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке. В ноябре 2020 года ему присвоен второй квалификационный класс.