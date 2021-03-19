В Коврове молодые специалисты соревновались сразу в нескольких компетенциях.

В области завершился VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В Коврове молодые специалисты соревновались сразу в нескольких компетенциях.Участники соревнований по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" получают неоценимый опыт работы с современными двигателями и системами рулевого управления подвеской различных марок. В каждом модуле необходимо применить современное оборудование, запчасти и материалы. Конкурсант Евгений Семенов готовился к чемпионату несколько месяцевЕвгений Семенов, участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia):- Я более менее пытался сам что-то делать в своем автомобиле, сюда пришел, мне более подробно все объяснили и вот.Рядом с конкурсантами - опытные наставники, которые контролируют и оценивают ход выполнения заданий. По мнению экспертов, эта компетенция одна из самых сложных в чемпионате.Дмитрий Панягин, главный эксперт по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей":- Задания должны быть, соответствовать национальному чемпионату, который прошел совсем недавно и одни из критериев такие, что задания сложные даже для самих экспертовСледующая компетенция "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте" не менее важна, ведь от качества работы специалистов дирекции движения зависит безопасность пассажиров и перевозок грузов.Ольга Юшина, главный эксперт по компетенции "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте":- Все нестандартные ситуации для них должны быть такие же штатные, потому что главная их задача - это обеспечение безопасности движения поездов.Ну а эти ребята занимаются облицовкой плиткой вертикальных поверхностей, полов и стен с нишамиИрина Калибова, главный эксперт по компетенции "Облицовка плиткой":Критерий оценки у нас — это горизонталь, вертикаль, плоскость и соответственно, точный размер, ну и джаджмент - оценка субъективная, оценивается тремя судьями.На площадке Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа самые юные участники соревнуются по компетенции "Сварочные технологии". Среди них есть и представительница прекрасного пола, которая ни в чем не уступает мальчикамДарья Кузнецова, участница регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia):- У нас все возможности одинаковые, я думаю я могу победитьЕсли одни стремятся к победе, то для других участие в соревнованиях профмастерства просто хороший опыт и практика. В компетенции "Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ" особое внимание - технологическому процессу и технике безопасности.Ольга Максимова, главный эксперт по компетенции "Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ":- Соревнования по нашей компетенции проходят в течении 4 часов, в течении первого часа они программируют мастеркам, потом они уже могут взять инструмент, выполнять работы на станке, изготавливать саму детальВ это же время специалисты проверяют знания и навыки лучших студентов области по законодательству в области охраны труда. Эти ребята вскоре будут следить за безопасностью условий работы для жизни и здоровья сотрудников предприятийДарья Ткачева, главный эксперт по компетенции "Охрана труда"- Модули включают в себя разработку инструкций по охране труда, составление карточки учета и выдачи средств индивидуальной защиты, расследование несчастных случаевНиколай Карев, директор Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа- Наши выпускники, кто прошел школу WorldSkills, будем говорить, могут оставить опытных рабочих, которые трудятся на предприятиях, позадиВсего в соревнованиях профмастерства задействованы более 20 площадок в восьми городах Владимирской области. Школьники, студенты и молодые сотрудники соревновались по 54 ключевым профессиям. По уровню организации и количеству участников VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) не уступает предыдущим.Александр Сыпченко, Семен Карпов Вести Владимир