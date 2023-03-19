Лихач бросил машину и покинул республику

В Чебоксарах сотрудники полиции задержали водителя, который скрывался после наезда на пешехода летом прошлого года. Об этом сообщают в МВД по Чувашии.ДТП произошло 15 июня 2022 года. Около 23 часов водитель автомобиля ВАЗ-21140 на регулируемом перекрестке «Эгерский бульвар – ул. Л. Комсомола» проехал на красный сигнал светофора и сбил пешехода на переходе.Нарушитель скрылся с места происшествия, «скорую помощь» вызвали очевидцы. В аварии пострадал 31-летний чебоксарец. Он получил тяжёлые травмы.Вскоре сотрудники полиции нашли брошенный лихачом автомобиль. Выяснилось, что сам подозреваемый уехали из Чувашии. Его объявили в федеральный розыск и завели уголовное дело.Недавно сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что беглец возвращается в Чебоксары на междугородном автобусе. 27-летнего мужчину задержали на автовокзале. Следствие ходатайствует об аресте фигуранта уголовного дела. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, совершил преступление в период испытательного срока.