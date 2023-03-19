Жители Владимирской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе журналистских работ «В...

Жители Владимирской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство.2023»Для популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, поддержки и защиты семьи, материнства, отцовства и детства, в марте-сентябре 2023 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит XIV Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство», сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.Предлагаются следующие номинации:– «Жизнь замечательных семей» – работы, посвящённые дружным, успешным, социально активным семьям (в том числе семьям – участникам и победителям Всероссийского конкурса «Семья года»);– «Родителями становятся» – работы, посвящённые ответственному родительству, примерам конструктивного решения проблем в детско-родительских отношениях и воспитании детей разного возраста;– «Помощь рядом» – работы, посвящённые историям семей с детьми, получивших помощь Семейных многофункциональных центров, Семейных диспетчерских и других современных социальных служб и сумевших преодолеть трудную ситуацию.– «Поддержка семей с детьми-инвалидами» – работы, посвящённые историям семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, примерам успешного преодоления такими семьями трудностей в социальной и бытовой адаптации, в развитии особенного ребёнка;– «Мы вместе!» – работы, посвящённые историям семей мобилизованных граждан, добровольцев, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции;– «Дети в трудной жизненной ситуации» – работы, посвящённые историям воспитанников детских домов, подростков, вступивших в конфликт с законом, и других детей и подростков, нуждающихся в особом внимании и поддержке, примерам их успешной адаптации в современном социуме при поддержке специалистов;– «История рода» – работы, посвящённые семьям, состоящим из нескольких поколений, примерам изучения родословных, историям предков, которые становятся жизненным ориентиром для молодого поколения.К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, региональных и муниципальных СМИ, студенты факультетов журналистики вузов, юные журналисты зарегистрированных СМИ – печатных изданий, интернет-СМИ, теле- и радиокомпаний в возрасте 13-17 лет. Также поучаствовать в конкурсе могут блогеры – авторы материалов, размещённых в социальных медиа (с аудиторией более 3000 подписчиков).В ходе конкурса оцениваются соответствующие тематике номинаций печатные публикации, интернет-публикации, телевизионные сюжеты, радиосюжеты на русском языке, вышедшие в федеральных, региональных, муниципальных СМИ в период с мая 2022 года по сентябрь 2023 года.Подробную информацию о правилах участия можно найти в Положении о конкурсе по ссылкеФото www.fond-detyam.ru