Затем депутат «Единой России» пообщался с педагогами и родителями сада.

Депутат «Единой России» Алексей Говырин посетил Александров. Парламентария интересовало, какие проблемы волнуют людей.Сначала он принял участие в субботнике в детском саду №1. Затем депутат Заксобрания пообщался с педагогами и родителями сада. По словам заведующей, ее коллеги делают все для образования детей, активно внедряют новые формы воспитания. Но работают с устаревшим инвентарем, в саду нет ни одной уличной площадки с хорошим покрытием. Главная же тема - здравоохранение.Алексей Говырин, депутат ЗС (фракция «Единая Россия»): «Пандемия оголила все эти проблемы, которые были замылены в нашем регионе. Именно кадровая чехарда в департаменте здравоохранения не позволяет сосредоточиться на главном. Очень большие проблемы в первичном звене, в лекарственном обеспечении и в других направлениях. В каждой моей поездки люди задают вопросы, что у нас есть проблемы с льготными лекарствами. И здесь только в ручном режиме».Также Алексей Говырин посетил ФОК «Олимп». Там при поддержке партии «Единая Россия» открылся 11 межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Волшебные узоры». Состязания собрали 475 участниц из Владимирской, Белгородской, Московской областей, Удмуртии и Москвы. На церемонии открытия Алексей Говырин поздравил с юбилеем Заслуженного тренера РФ, председателя правления областной Федерации по художественной гимнастике Любовь Толкачёву. Он вручил ей почётную грамоту Законодательного собрания и цветы.