Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского бизнесмена Олега Дерипаски, который раскритиковал Росстат за недостоверные данные о бедности в стране. ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского бизнесмена Олега Дерипаски, который раскритиковал Росстат за недостоверные данные о бедности в стране. По мнению предпринимателя, в России более 80 миллионов бедных людей, а не 17,8 миллиона, как указано в официальной статистике.Песков согласился, что количество малоимущих граждан действительно возросло из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако ситуацию удалось улучшить с помощью "выверенных" мер поддержки населения. Представитель Кремля отметил, что несмотря на большие познания Дерипаски в экономике, правительство опирается, в первую очередь, – на данные Росстата, сообщает