Сидит студент поздно вечером с чертежами мучится (завтра курсовой сдавать). Не успевает. Тут появляется фея и говорит:
- Исполню три твоих желания. Загадывай первое.
- Пусть все чертежи будут уже готовы!
Фея взмахнула палочкой, и все чертежи тут же готовы. Тушью, каллиграфически.
- Ну, теперь загадывай второе.
- Кофейку бы попить...
Фея взмахнула, и на столе появилась чашка дымящегося кофе.
- Ну и третье, давай уж загадывай.
Студент подумал, подумал и говорит:
- А теперь бы еще пое$#ться...
Фея взяла чашечку и опрокинула на чертежи...
еще анекдот!