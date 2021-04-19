Во Владимире открыт первый офис продаж «ОПТИ 24»

Во Владимире открыт первый офис продаж «ОПТИ 24».Региональные транспортные компании теперь могут пользоваться преимуществами простых и удобных в использовании цифровых сервисов для бизнеса от одного из крупнейших федеральных топливных игроков. Кроме того, предприятия могут заправлять свой парк на станциях с качественным топливом – это стало возможным благодаря партнерству , флагманского сервиса от «Газпром нефти» для перевозчиков , и компании «Газ-Кард» – топливного ритейлера, более 10 лет поставляющего горюче-смазочные материалы легковым и коммерческим автопаркам в нескольких регионах страны.Создание новых моделей партнёрства крупных федеральных игроков и региональных предпринимателей можно назвать современным трендом. Такое сотрудничество позволяет развиваться обеим сторонам: предприниматель получает узнаваемую «вывеску» и всестороннюю поддержку сильного игрока, начиная от обучающих материалов и заканчивая круглосуточно работающей службой поддержки клиентов. Кроме того, региональный партнёр «ОПТИ 24» вправе рассчитывать на проверенный продукт, поскольку контроль за качеством и количеством топлива «Газпром нефти» ведётся абсолютно на каждом этапе его пути от нефтеперерабатывающего завода до автозаправочной станции.«Владимирская область – это важный и перспективный регион России с точки зрения развития производства и логистики на ближайшие годы. Здесь достаточно высокая конкуренция за клиента, но мы готовы побороться. Я уверен, что качественное топливо, продвинутые цифровые сервисы и работа под брендом «ОПТИ 24» помогут нам завоевать доверие клиентов и занять достойное место на рынке», — комментирует Александр Васильев, генеральный директор «Газ-Кард».Конечный клиент тоже в плюсе: предприятие-перевозчик или оператор транспортного парка будут обеспечены ИТ-решениями для контроля топливных расходов и оптимизации других сопутствующих процессов на платформе «ОПТИ 24».В личном кабинете клиента можно устанавливать лимиты на сервисных картах и следить за расходом топлива водителями. Также в нем можно найти подробную карту АЗС и технических станций с детализацией услуг; пополнить счёт, получить бухгалтерские документы и рассрочку на нефтепродукты. На дальних маршрутах электронный логист «Курс» помогает выбрать АЗС для заправки с учётом действующих цен – большие парки значительно экономят и при этом не заправляются суррогатами.С помощью платформы можно оплачивать не только топливо, но и товары на АЗС, услуги шиномонтажа, мойки и замены моторного масла на станциях техобслуживания.В списке сервисов «ОПТИ 24» есть неожиданные, но полезные решения. Например, инструмент, способный предугадать вероятность попадания грузовика в ДТП. ИТ-решение от стартапа Must, партнёра «ОПТИ 24», работает на основе искусственного интеллекта и больших данных, и кроме прогнозов, также предоставляет рекомендации по уменьшению рисков попадания в дорожные инциденты.Кроме Владимира, партнёрские офисы уже открылись в Уфе и Вологде. Также на территории России работают 32 собственных офиса продаж «ОПТИ 24».Цифровая экосистема «ОПТИ 24» — набор продуктов и сервисов для корпоративных клиентов логистической отрасли. Экосистема объединила в себе сервисную карту для безналичной оплаты топлива, товаров и услуг, онлайн-систему управления бизнесом и другие цифровые продукты. Карты «ОПТИ 24» принимают более чем на 4100 АЗС в России и СНГ, ежемесячно ими пользуются более полумиллиона водителей коммерческого и муниципального транспорта.