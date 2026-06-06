В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в областной столице начались работы по благоустройству Соловьиного пруда.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в областной столице начались работы по благоустройству Соловьиного пруда. Об этом рассказала мэрии.Глава Владимира Сергей Волков посетил объект, где пообщался с инициативными жителями и подрядчиком. В настоящий момент специалисты организации уже провели подготовительные работы и откачали из пруда воду. На очереди — очистка дна и обустройство артезианской скважины глубиной 180 метров. Закончить работы планируется в августе 2026 года.Также здесь установят фонтан, малые архитектурные формы и домик для уток. Проектом предусмотрены детская площадка и озеленение прилегающей к пруду территории.«Сергей Волков выслушал инициативную группу жителей и поручил скорректировать виды задач, которые подрядная организация будет выполнять в ближайшее время. Планируется, что будет максимально сохранена водная экосистема», — говорится в опубликованном сообщении.