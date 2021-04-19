Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин.

Из Головинского сельского поселения Судогодского района поступил сигнал о незаконной добыче полезных ископаемых вблизи деревни Овсянниково. Якобы, на сельхозземлях площадью 55 гектаров ведётся несанкционированная разработка недр. Прорыты три траншеи длиной более километра.На указанном месте специалисты надзорных ведомств действительно обнаружили несколько песчаных карьеров. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Владимир Сипягин.«Я инициирую комиссионные проверки по всему региону для выявления нарушений земельного законодательства. Тот, кто ворует, пойдёт под суд», - пригрозил Владимир Владимирович.Уже сегодня на месте ЧП побывали сотрудники управления Россельхознадзора, департаментов безопасности, природопользования и охраны окружающей среды, лесного хозяйства, региональной политики.Губернатор призвал местные власти включиться в работу по пресечению аналогичных нарушений.