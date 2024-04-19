Эксперты объяснили жителям Владимирской области, почему недостаток сна имеет равные алкоголизму...

Эксперты объяснили жителям Владимирской области, почему недостаток сна имеет равные алкоголизму последствияК сожалению, более трети взрослых людей не спят рекомендованные 7-8 часов каждую ночь.По данным Американской кардиологической ассоциации, недостаток сна может привести к состоянию, называемому неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).В «Российской газете» объяснили, что основной причиной заболевания является увеличение веса, а также метаболические факторы риска - такие как диабет 2 типа или высокое кровяное давление.Важно отметить, что по данным некоторых исследований, ожирением печени страдают от 25-33% населения в целом - почти каждый четвертый человек. При этом симптомы такой болезни проявляются не сразу.НАЖБП приводит к разрушению клеток печени; накоплению жировой и формированию фиброзной ткани, что вызывает уже необратимые, структурные (морфологические) изменения паренхимы печени; к изменению биохимического состава крови; развитию метаболического синдрома; а в конечном итоге, - циррозу.Инсулинорезистентность является основным фактором риска аномального количества жира в печени. В результате «недосыпания» появляется стресс, который может вызвать неблагоприятные метаболические изменения в организме, приводящие к НАЖБП.Наиболее важный компонент лечения неалкогольной жировой болезни печени – коррекция образа жизни: соблюдение режима сна, физическая активность, нормализация массы тела, сбалансированное питание.Любопытно: качественный сон может сильно помочь в контроле веса. Диетологи советуют ложиться и просыпаться в одно и то же время в будние и выходные дни.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений