Эксперты объяснили жителям Владимирской области, почему недостаток сна имеет равные алкоголизму...
Эксперты объяснили жителям Владимирской области, почему недостаток сна имеет равные алкоголизму последствия
К сожалению, более трети взрослых людей не спят рекомендованные 7-8 часов каждую ночь.
По данным Американской кардиологической ассоциации, недостаток сна может привести к состоянию, называемому неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
В «Российской газете» объяснили, что основной причиной заболевания является увеличение веса, а также метаболические факторы риска - такие как диабет 2 типа или высокое кровяное давление.
Важно отметить, что по данным некоторых исследований, ожирением печени страдают от 25-33% населения в целом - почти каждый четвертый человек. При этом симптомы такой болезни проявляются не сразу.
НАЖБП приводит к разрушению клеток печени; накоплению жировой и формированию фиброзной ткани, что вызывает уже необратимые, структурные (морфологические) изменения паренхимы печени; к изменению биохимического состава крови; развитию метаболического синдрома; а в конечном итоге, - циррозу.
Инсулинорезистентность является основным фактором риска аномального количества жира в печени. В результате «недосыпания» появляется стресс, который может вызвать неблагоприятные метаболические изменения в организме, приводящие к НАЖБП.
Наиболее важный компонент лечения неалкогольной жировой болезни печени – коррекция образа жизни: соблюдение режима сна, физическая активность, нормализация массы тела, сбалансированное питание.
Любопытно: качественный сон может сильно помочь в контроле веса. Диетологи советуют ложиться и просыпаться в одно и то же время в будние и выходные дни.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений