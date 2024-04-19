Во Владимирской области стартовал новый поисковый сезон.
Во Владимирской области стартовал новый поисковый сезон. Об этом 18 апреля рассказала регионального правительства.
В экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны пустятся члены отрядов местного отделения «Поисковое движение России». Всего в поисковых мероприятиях примут участие свыше 60 наших земляков.
Так, отряд «Гром» возобновит свою деятельность на территории Гатчинского района Ленинградской области. А «Часовые Памяти» организуют поездку в Угранский район Смоленской области.