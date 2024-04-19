Во Владимирской области стартовал новый поисковый сезон.

Во Владимирской области стартовал новый поисковый сезон. Об этом 18 апреля рассказала регионального правительства.В экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны пустятся члены отрядов местного отделения «Поисковое движение России». Всего в поисковых мероприятиях примут участие свыше 60 наших земляков.Так, отряд «Гром» возобновит свою деятельность на территории Гатчинского района Ленинградской области. А «Часовые Памяти» организуют поездку в Угранский район Смоленской области.