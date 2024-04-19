Путевка в летние лагеря «Икар» и «Дружба» обойдутся родителям из Владимира в 30 700 рублей за смену (21 день). При этом работающие родители получат 80% скидку и заплатят 6 140 рублей, а если смена

Путевка в летние лагеря «Икар» и «Дружба» обойдутся родителям из Владимира в 30 700 рублей за смену (21 день). При этом работающие родители получат 80% скидку и заплатят 6 140 рублей, а если смена 18-дневная – 5 262 рубля. В этом году в лагерях будет четыре смены, а не три, как ранее, рассказали в пресс-службе