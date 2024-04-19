Жители Гусь-Хрустального направили груз в зону СВО
Помощь фронту от жителей Гусь-Хрустального....
Жители Гусь-Хрустального направили груз в зону СВО
Помощь фронту от жителей Гусь-Хрустального. Свой вклад в общую победу внесли жители города, предприниматели. А также работники более десяти городских предприятий.
"Неоценимый вклад. За всю ту помощь, которую вы нам оказываете. Победа будет за нами."
Они собрали тепловизоры, рации, генераторы, инструменты, автозапчасти, маскировочные сети, свечи, медикаменты и продукты питания. Помогали сортировать, упаковывать и отправлять ценный груз студенты гусевского колледжа и местное сетевое издание.
А представители регионального Народного фронта направили нашим бойцам специализированную машину для эвакуации раненых. Она оборудована всем необходимым, в том числе, - подъемником для инвалидных колясок. Ее передало главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области.