Жители Гусь-Хрустального направили груз в зону СВО Помощь фронту от жителей Гусь-Хрустального....

Жители Гусь-Хрустального направили груз в зону СВОПомощь фронту от жителей Гусь-Хрустального. Свой вклад в общую победу внесли жители города, предприниматели. А также работники более десяти городских предприятий."Неоценимый вклад. За всю ту помощь, которую вы нам оказываете. Победа будет за нами."Они собрали тепловизоры, рации, генераторы, инструменты, автозапчасти, маскировочные сети, свечи, медикаменты и продукты питания. Помогали сортировать, упаковывать и отправлять ценный груз студенты гусевского колледжа и местное сетевое издание.А представители регионального Народного фронта направили нашим бойцам специализированную машину для эвакуации раненых. Она оборудована всем необходимым, в том числе, - подъемником для инвалидных колясок. Ее передало главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области.