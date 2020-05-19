Фигурант 11 раз оплачивал покупки банковской картой, найденной на улице.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Коврова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, - мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.В ходе предварительного следствия установлено, что ковровчанин в начале января текущего года около парка на земле обнаружил утерянную банковскую карту. Обвиняемый, воспользовавшись тем, что банковская карта имела бесконтактную технологию оплаты, 11 раз оплачивал покупки в супермаркетах города. В результате умышленных противоправных действий потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 6 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте, выяснили, в каких магазинах расплачивался предполагаемый злоумышленник. В результате проделанной работы оперативники установили личность фигуранта и его местонахождение. В содеянном он сознался.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции ч. 2 ст. 159.3 УК РФ предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.