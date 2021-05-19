Причиненный собственнику ущерб составил 57 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В начале февраля в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился фермер, сообщивший о пропаже комплектующих элементов от техники. Полицейским мужчина рассказал, что кем-то из посторонних были демонтированы и похищены тракторные радиаторы. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 57 000 рублей.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Установлено, что безработный мужчина проник на территорию ангара, демонтировал комплектующие, после чего вывез их на своем авто и в дальнейшем реализовал.В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.