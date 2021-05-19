У владимирского рынка “Слобода” 20 мая начнет работу мобильный прививочный пункт. Привиться от коронавируса прямо возле рынка можно с 9 утра и до 15 часов до 22 мая включительно. Укол

У владимирского рынка “Слобода” 20 мая начнет работу мобильный прививочный пункт. Привиться от коронавируса прямо возле рынка можно с 9 утра и до 15 часов до 22 мая включительно. Укол ставится без предварительной записи. Вакцинируют отечественным Спутником V. Привиться от ковида могут совершеннолетние граждане без медицинских противопоказаний. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт,