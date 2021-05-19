В период с 20 по 22 мая с 9:00 до 15:00 вакцинацию от коронавируса можно пройти в мобильном прививочном пункте около рынка «Слобода» во Владимире. Он расположен на улице Нижняя Дуброва, дом ..

В период с 20 по 22 мая с 9:00 до 15:00 вакцинацию от коронавируса можно пройти в мобильном прививочном пункте около рынка «Слобода» во Владимире. Он расположен на улице Нижняя Дуброва, дом №36.Желающим вводят «Спутник V». Для прохождения иммунизации необходим паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнять у медика, работаюшего в прививочном пункте.Как сообщили в Белом доме, в перспективе такие прививочные центры откроются и в других общественных местах.Напомним, в медучреждениях региона развёрнуто 52 пункта вакцинации, 17 мобильных ФАПов, которые выезжают в населённые пункты, различные организации и предприятия.По состоянию на 19 мая от коронавируса привились более 96 тысяч жителей Владимирской области, из них почти 80 тысяч человек получили второй компонент препарата.