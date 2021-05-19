К выходным порывы ветра будут достигать 7-16 метров в секунду.

По информации синоптиков во Владимирской области с 20 мая ожидается похолодание до +22 градусов Цельсия. Во второй половине недели в регионе передают дожди и грозы.Местами температура воздуха упадёт до +12 градусов.К выходным порывы ветра будут достигать 7-16 метров в секунду.Перепады атмосферного давления составят 742-748 миллиметров ртутного столба.Напомним, что с 17 по 19 мая в регионе аномальная жара. Временами воздух прогревается до +35 градусов Цельсия. В связи с этим в МЧС России в очередной раз жителям Владимирской области о введённом пожароопасном периоде и запретах на разведение огня.