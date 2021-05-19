Фигурантка воспользовалась найденной на улице картой для оплаты своих покупок.

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Установлено, что в марте текущего года обвиняемая нашла банковскую карту на одной из улиц районного центра. Злоумышленница воспользовалась чужим платежным средством для оплаты своих покупок, причинив ущерб на сумму более 3 000 рублей. Владелица карты обратилась в полицию после того, как на телефон пришли о смс о списании денежных средств.Оперативники, проанализировав полученную информацию, задержали злоумышленницу. Женщина созналась в содеянном.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности», а в частности - статьи 158 УК РФ «Кража».