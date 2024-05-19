Ремонт Никологорской поликлиники в Вязниковском районе продлится до 2025 года. Об этом сообщает...

Ремонт Никологорской поликлиники в Вязниковском районе продлится до 2025 года.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.Напомним, масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года. Она призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Отмечается, что долгожданный ремонт Никологорской поликлиники (во Вязниковском районе, Владимирской области) начался в 2022 году и продлится до 2025 года.В 2022 году были выполнены работы по ремонту системы отопления и инженерных коммуникаций, мастера заменили оконные блоки, капитально отремонтировали 1 этаж поликлиники (регистратура, холл, детское отделение).В 2023 году был выполнен ремонт помещений на 2 и 3 этажах. Специалисты заменили системы электроснабжения, отремонтировали кровлю, входную группу, уставили пандус, благоустроили территорию.В общей сложности за 2 года на ремонт поликлиники направили около 68 млн. рублей.В настоящий момент ведётся капитальный ремонт рентген-кабинета на 4 этаже. Планируется приобретение и запуск цифрового маммографа, замена мебели и организация навигации для малоподвижных групп населения. На эти цели выделено более 9 млн. рублей.В следующем году отремонтируют подвальное помещение и 4 этаж поликлиники, заменят пожарную сигнализацию.К концу 2025 ремонт планируют завершить.В пресс-службе минздрава отмечают, что приписное население Никологорской поликлиники составляет 15 217 человек, из них 2 767 – дети. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме в этом же здании поликлиники, так как ремонтные работы ведутся поэтапно.Фото: https://vk.com/minzdrav_vo