Во Владимире на территории Свято-Рождественского монастыря пылал сарай. Сегодня днём (19 мая, в...

Во Владимире на территории Свято-Рождественского монастыря пылал сарай.Сегодня днём (19 мая, в районе 14:00) в самом центре Владимира удивлённые прохожие и туристы наблюдали черный дым над территорией Свято-Рождественского монастыря.Фото: ГТРК "Владимир"В пресс-службе МЧС России по Владимирской области оперативно сообщили, что действительно, на Большой Московской (дом №68) загорелся сарай.По прибытии было установлено, что горит кровля по всей площади, но угроза перехода огня на монастырь не фиксировалась.Далее спасатели уточнили, что ликвидация открытого горения была на площади 186 квадратных метров.На месте работали 17 человек личного состава от МЧС и 7 единиц техники. Ликвидация открытого горения произошла в 15:13.О пострадавших или погибших не сообщается.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области