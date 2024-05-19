В Судогодском районе обнаружили заросшее поле, площадью более 14 километров.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в Судогодском районе поле площадью 141900 соток заросло полынью и другими сорняками. Владельцев участка двое, против них возбуждено административное дело.Так как рассмотрение дела назначено на июнь владельцы могут устранить нарушение. В случае игнорирования предупреждения собственников ждёт штраф в размере 50 тысяч рублей. Также сельскохозяйственный участок может быть изъят в принудительном порядке.