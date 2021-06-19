С резкой критикой финансовой политики администрации региона в ходе слушаний выступила председатель Счетной Палаты Владимирской области Ирина Тулякова.

С резкой критикой финансовой политики администрации региона в ходе слушаний выступила председатель Счетной Палаты Владимирской области Ирина Тулякова.У аудиторов есть вопросы к выполнению административной реформы, проводимой губернатором. Под видом оптимизации проводится переименование департаментов, а расходы на их содержание растут и растут. Вместе с этим наблюдаются бесконечные сокращения и увольнения специалистов «Белого дома». Текучка кадров сопряжена с компенсационными выплатами уволенным сотрудникам АВО. На это уже потратили сверх 9 млн руб. «Подобные меры создали значительные риски потери управляемости региона», - заявила Ирина Тулякова.В своем докладе она так же обратила внимание на ситуацию со строительством ФАПов. К концу прошлого года не начал работать ни один новый ФАП. Спустя почти пол года на 10 объектах работы так и не завершены, а 4 модульных ФАПа, приобретенные в 2020 году, до сих пор не введены в эксплуатацию.