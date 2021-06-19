Россельхознадзор по Владимирской области выявил массовые нарушения на предприятии по производству зерна. «Качество и состояние продукции, которая хранилась на складе, не ..

Россельхознадзор по Владимирской области выявил массовые нарушения на предприятии по производству зерна.«Качество и состояние продукции, которая хранилась на складе, не контролировалось. Температура, влажность – не измерялись. Зерно не проверялось на предмет заражённости вредителями», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.В документах отсутствовала декларация о соответствии, годе урожая и назначении.Предприятие не обследовало склады с семенами и зерном на наличие карантинных объектов.Посев ячменя и пшеницы произведён без документов, подтверждающих сорт.По результатам проверки специалисты Россельхознадзора возбудили в отношении компании пять административных дел.