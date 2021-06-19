Из областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций – выделено 75,2 млн рублей на закупку 31 единицы специальной автомобильной техники. Она предназначена для тушения природных

Из областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций – выделено 75,2 млн рублей на закупку 31 единицы специальной автомобильной техники. Она предназначена для тушения природных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Новую технику планируется направить в аварийно-спасательную “Службу гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций”, органы исполнительной власти, а также подразделения областного МЧС России. 20 пожарных