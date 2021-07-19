На Западном подъезде к Суздалю начался ремонт дороги. Подрядчик ведёт работы на участке автодороги «Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха». Магистраль проходит через семь ..

На Западном подъезде к Суздалю начался ремонт дороги. Подрядчик ведёт работы на участке автодороги «Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха».Магистраль проходит через семь населённых пунктов и распределяет нагрузку по пути следования «Москва – Суздаль».Общая протяжённость объекта – 3,7 километра.«Дорожникам предстоит выполнить работы по укладке асфальтобетонной смеси на участке площадью 27,6 тысячи квадратных метров, а также укрепить обочины», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.