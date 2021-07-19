Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

Во Владимире на улице Погодина около 11 утра загорелся заброшенный гараж.«В неэксплуатируемом строении полыхал мусор и автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Очаг возгорания потушен», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Начинали бороться с огнём две машины и восемь сотрудников ведомства. Позднее силы увеличили до 15 человек и 5 единиц техники.Дознаватели устанавливают причину произошедшего.