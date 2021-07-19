Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.
Во Владимире на улице Погодина около 11 утра загорелся заброшенный гараж.
«В неэксплуатируемом строении полыхал мусор и автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Очаг возгорания потушен», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Начинали бороться с огнём две машины и восемь сотрудников ведомства. Позднее силы увеличили до 15 человек и 5 единиц техники.
Дознаватели устанавливают причину произошедшего.