Завершился учебный год во Владимирской иконописной школе. Взрослые воспитанники Иконописной школы...

Завершился учебный год во Владимирской иконописной школе.Взрослые воспитанники Иконописной школы Владимирской епархии съездили на экскурсию в крупнейший и старейший мужской монастырь России - Троице-Сергиеву лавру.Владимирские паломники приняли участие в Божественной литургии в Успенском соборе и посетили Церковно-Археологический кабинет Московской духовной академии, где хранятся творения иконописных школ разных лет и разных авторов.В мастерских участники экскурсии познакомились с традициями классической школы русской иконописи, основателем которой считается Андрей Рублев.Кстати, буквально 17 июля Русская Православная Церковь отмечала День памяти преподобного. Поездкой в Троице-Сергиеву лавру завершился учебный год в епархиальной Иконописной школе.Новый семестр стартует в сентябре.