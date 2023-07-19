Завершился учебный год во Владимирской иконописной школе.
Взрослые воспитанники Иконописной школы...
Завершился учебный год во Владимирской иконописной школе.
Взрослые воспитанники Иконописной школы Владимирской епархии съездили на экскурсию в крупнейший и старейший мужской монастырь России - Троице-Сергиеву лавру.
Владимирские паломники приняли участие в Божественной литургии в Успенском соборе и посетили Церковно-Археологический кабинет Московской духовной академии, где хранятся творения иконописных школ разных лет и разных авторов.
В мастерских участники экскурсии познакомились с традициями классической школы русской иконописи, основателем которой считается Андрей Рублев.
Кстати, буквально 17 июля Русская Православная Церковь отмечала День памяти преподобного. Поездкой в Троице-Сергиеву лавру завершился учебный год в епархиальной Иконописной школе.
Новый семестр стартует в сентябре.