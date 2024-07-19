29 случай гибели за лето: во Владимирской области тело мужчины прибило к берегу Клязьмы В регионе...

29 случай гибели за лето: во Владимирской области тело мужчины прибило к берегу КлязьмыВ регионе еще один утонувший. Тело мужчины прибило к берегу Клязьмы в районе владимирской ТЭЦ. Его заметили рыбаки и вызывали муниципальный поисково-спасательный отряд.Личность и точная причина смерти сейчас устанавливаются. Во Владимирской области это уже 29 случай гибели человека на воде с начала купального сезона, - больше, чем за весь прошлый год.