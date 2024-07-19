Александр Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов...

Александр Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов многоквартирного дома во ВладимиреВ средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по улице Большой Нижегородской в городе Владимире.Конструкции здания, построенного более 100 лет назад, разрушаются, на стенах образовалась плесень, коммуникации изношены, в двух квартирах обрушился потолок. Несмотря на это в признании строения аварийным отказывают. Обращения жильцов в администрацию результатов не принесли.Ранее А.И. Бастрыкин неоднократно поручал представить доклад по указанной ситуации.В Следственном комитете по Владимирской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое было прекращено, однако в последующем данное процессуальное решение отменено, производство по делу возобновлено.В настоящее время председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Александровичу Ялину завершить расследование уголовного дела с направлением в суд.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Фото СУ СК России по Владимирской области