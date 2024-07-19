Александр Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов...
Александр Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов многоквартирного дома во Владимире
В средствах массовой информации сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по улице Большой Нижегородской в городе Владимире.
Конструкции здания, построенного более 100 лет назад, разрушаются, на стенах образовалась плесень, коммуникации изношены, в двух квартирах обрушился потолок. Несмотря на это в признании строения аварийным отказывают. Обращения жильцов в администрацию результатов не принесли.
Ранее А.И. Бастрыкин неоднократно поручал представить доклад по указанной ситуации.
В Следственном комитете по Владимирской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое было прекращено, однако в последующем данное процессуальное решение отменено, производство по делу возобновлено.
В настоящее время председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Александровичу Ялину завершить расследование уголовного дела с направлением в суд.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото СУ СК России по Владимирской области