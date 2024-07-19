Ремонт здания Белого дома находится на завершающей стадии.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что ремонт здания Белого дома находится на завершающей стадии. Решение о восстановлении здания областного правительства было принято еще в 2019 году, а фактический ремонт начался в 2023 году. Планируется завершить ремонт до конца текущего года.При сохранении плит из белого ракушечника, несколько панелей пришлось заменить из-за их состояния. Фасад здания был очищен от грязи, укреплен и загрунтован, а сейчас проводится его окраска специальной краской. В разработке состава краски помогли партнеры из Беларуси. Этот состав содержит особый силикон, обеспечивающий эластичность и защиту поверхности от осадков, а также позволяющий натуральному камню "дышать", предотвращая появление плесени. Производитель гарантирует сохранение свойств этого покрытия не менее 12 летТакже были заменены облицовочные плиты цокольного этажа и входные группы, изготовлены на заказ массивные деревянные двери, а также отреставрированы и отполированы ручки. В ближайшие дни рабочие продолжат покраску фасада вторым слоем краски, установят отливы и наличники на входные группы, а также проведут замену асфальта по всему периметру здания.