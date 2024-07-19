В ближайшую субботу, 20 июля, в Вязниках состоится легкоатлетический пробег, приуроченный к Всероссийскому Фатьяновскому празднику.

В ближайшую субботу, 20 июля, в Вязниках состоится легкоатлетический пробег, приуроченный к Всероссийскому Фатьяновскому празднику. Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие стартует в 11.00 на Соборной площади города. Возрастных ограничений для участия в мероприятии нет, нужно лишь иметь разрешение от медицинского работника.Победителей и призёров ждут награды. Кроме того, каждому бегуну вручат памятный вымпел.