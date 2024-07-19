Для большинства семей перерасчитают субсидию в беззаявительном порядке.

Как информирует Министерство соцзащиты населения по региону-33, с первого июля этого года изменился стандарт стоимости ЖКУ. Данный стандарт используется для определения субсидий на оплату услуг.На основе новых стандартов перерасчёт будет без заявок. Об этих изменениях получатели субсидии будут уведомлены индивидуально.С 25 сентября 2024 года будет упрощён порядок получения субсидии. Как сообщает пресс-служба Правительства региона, с указанной даты подача заявления на субсидию станет единоразовой, далее учреждения соцзащиты получат необходимые данные в иных органах и организациях.Данная процедура будет проводиться индивидуально для каждого получателя раз в полгода. По необходимости, субсидию продлят на шесть месяцев.