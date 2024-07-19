Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм Афоня? Пройдите этот тест и узнайте, сколько малоизвестных фактов о картине вам известно

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм "Афоня"? Пройдите этот тест и узнайте, сколько малоизвестных фактов о картине вам известноФильм "Афоня" 1975 года режиссера Георгия Данелии стал настоящим хитом советского кинопроката. Комедия о непутевом сантехнике Афанасии Борщове полюбилась миллионам зрителей. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с интересными фактами о создании и съемках этого культового фильма.1. Кто из известных актеров пробовался на роль Афони, но в итоге ее получил Леонид Куравлев?A) Леонид КуравлевB) Владимир ВысоцкийC) Даниил ОльбрыхскийD) Все перечисленные2. Почему съемки с участием Евгении Симоновой (исполнительницы роли Кати) проходили всего за 3 дня?A) Данелия был очарован Симоновой и не хотел ее долго сниматьB) У Симоновой был плотный график съемок в другом фильмеC) Режиссер хотел, чтобы Симонова выглядела свежей и естественнойD) Все перечисленное верно3. Какую деталь в костюме актрисы Тани Распутиной, игравшей девушку с пышным бюстом, придумал случайно пришедший на съемки муж костюмерши?A) Накладную грудь из манной крупыB) Прозрачную блузкуC) Морской узел на бретельках бюстгальтераD) Все перечисленное4. Какие две популярные рок-группы должны были выступать на дискотеке в фильме?A) "Аракс" и "Машина времени"B) "Ариэль" и "Цветы"C) "Самоцветы" и "Веселые ребята"D) "Земляне" и "Агата Кристи"5. Какое место по посещаемости среди отечественных фильмов занимает "Афоня"?A) 5-е местоB) 10-е местоC) 15-е местоD) 20-е место6. Почему режиссер Георгий Данелия не допустил Михаила Светина до озвучки его роли в фильме?A) Они сильно поругались на съемкахB) У Светина был неподходящий голосC) Данелия хотел, чтобы роль озвучил другой актерD) Все перечисленное верно7. Какую деталь из другого известного советского фильма можно услышать в "Афоне"?A) Музыку из "Семнадцати мгновений весны"B) Реплику из "Бриллиантовой руки"C) Песню из "Кавказской пленницы"D) Ничего из перечисленного8. Кто из персонажей фильма вызывал наибольшие овации зрителей на встречах в кинотеатрах?A) АфоняB) КатяC) КоляD) Федул9. Почему жены пьющих мужчин были недовольны образом Афони в исполнении Леонида Куравлева?A) Афоня получился слишком отрицательным персонажемB) Афоня получился слишком обаятельным и привлекательнымC) Афоня был слишком похож на их мужейD) Все перечисленное верно10. Где в Ярославле, городе, где снимался фильм, до сих пор есть памятник героям "Афони"?A) Около пивной "Афоня"B) На площади РеволюцииC) Возле Дворца культурыD) На улице СвободыОтветы:1. D2. A3. A4. A5. C6. A7. A8. D9. B10. A