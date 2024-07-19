В Александрове альпинист помог несчастному коту, который якобы остался без хозяйки В Александрове...

В Александрове альпинист помог несчастному коту, который якобы остался без хозяйкиВ Александрове развернулась целая операция по спасению кота. Пользователи в местных пабликах Вконтакте сообщали, что почти неделю несчастный провёл в квартире один, без воды и еды, а хозяйку якобы забрали в больницу.По замечаниям жителей, кот просто сидел на подоконнике и жалобно мяукал, взывая о помощи. Беднягу пошел вызволять альпинист. Он спустился с девятого этажа на шестой.В итоге, хвостатый просто удрал, а в квартире неожиданно оказались хозяева. Однако, в комментариях в пабликах подписчики всё же называют альпиниста героем. Лучше проверить, чем остаться в стороне.