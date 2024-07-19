В Центре занятости населения Владимирской области помогают людям, которым тяжело найти работу Они...

В Центре занятости населения Владимирской области помогают людям, которым тяжело найти работуОни помогут найти работу быстрее. В областной службе занятости разработали пять маршрутов для соискателей, испытывающих сложности с трудоустройством.Для этого специалисты провели опросы разных групп людей. Среди них - мамы несовершеннолетних детей, выпускники колледжей, инвалиды, жители отдаленных сел и деревень, мужчины предпенсионного возраста. У каждой группы свои проблемы.Инструменты для их решения содержат новые маршруты. Так, к примеру, выход для мам - переобучение, например, на специалиста для работы дома. А выпускникам подскажут, где пройти тренинг по прохождению собеседования. Реализация проекта начнется в ближайшее время.