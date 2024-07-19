Молодому человеку было 24 года.

В Меленковском районе Владимирской области простились с погибшим в зоне спецоперации бойцом.Александру Кривову было 24 года. Молодой человек служил в должности механика-водителя, в звании младшего сержанта гвардии. Об этом сообщает газета «Коммунар».Он получил смертельное ранение при исполнении служебного долга 21 июня. Александр не дожил до 25-летия всего лишь один день.Его посмертно наградили орденом Мужества. С юношей простились на кладбище в селе Воютино.Редакция приносит соболезнования близким и родным.