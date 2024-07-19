С 20 по 27 июля в селе Лыково Юрьев-Польского района будет проводиться Молодёжный форум «Природа не терпит пустоты».

С 20 по 27 июля в селе Лыково Юрьев-Польского района будет проводиться Молодёжный форум «Природа не терпит пустоты». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Участие в мероприятии примут не только наши земляки, но и представители других субъектов РФ. Гражданам предстоит жить в палаточном лагере и питаться из полевой кухни.В рамках форума будут проводиться различные мастер-классы, дискуссии, культурные, спортивные и образовательные мероприятия.Так, 23 июля ребят должны посетить члены Областной межнациональной комиссии и представители Ассамблеи народов Владимирской области. Они познакомят молодых людей с культурой, традициями и творчеством народов России.