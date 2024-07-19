Владимирцам на заметку: как хранить продукты и готовые блюда в жаркую погоду?
В жаркую погоду...
Владимирцам на заметку: как хранить продукты и готовые блюда в жаркую погоду?
В жаркую погоду продукты могут испортиться особенно быстро и стать опасными для здоровья. Роспотребнадзор по Владимирской области напоминает:
Мясо животных и птиц – скоропортящийся продукт. Его необходимо употребить в пищу в течение суток после приготовления, а также готовые субпродукты и паштеты.
Копченая птица при хранении в холодильнике съедобна в течение 72 часов после приготовления.
Желированные продукты необходимо употребить в течение 12 часов после приготовления.
Зелень и овощи следует утилизировать при первых признаках порчи или увядания. Мытые и резаные овощи и зелень необходимо употребить в течение 18 часов.
Любые салаты с заправкой нужно употреблять в пищу в течение 12 часов. Если в салат с заправкой добавлены консервированные овощи или яйца, то через 6 часов такой салат будет считаться небезопасным.
Любые гарниры не рекомендуется употреблять в пищу, если с момента приготовления прошло больше 16 часов.
Свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C. Блюда из рыбы могут храниться от 24 часов до 48 часов (копченая, жареная рыба).
Молочные продукты безопасны при условии хранения при температуре от +2 °C до +6 °C в течение 36 часов. Кисломолочные продукты лучше не хранить более 72 часов.
Кондитерские и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть в течение 24 часов.
– Торт-суфле съедобен в течение 72 часов.
– Изделие с заварным кремом или кремом из взбитых сливок нельзя хранить дольше 18 часов, бисквитные рулеты – дольше 36 часов.
– Овощные или фруктовые соки хранятся в холодильнике 2 суток.
Обращайте внимание на:
– срок годности продукции;
– сроки и условия хранения после вскрытия упаковки.
Помимо температуры и сроков хранения на продукты влияет соседство.
Фото: Роспотребнадзор по Владимирской области; нейросеть Kandinsky