Владимирцам на заметку: как хранить продукты и готовые блюда в жаркую погоду? В жаркую погоду...

Владимирцам на заметку: как хранить продукты и готовые блюда в жаркую погоду?В жаркую погоду продукты могут испортиться особенно быстро и стать опасными для здоровья. Роспотребнадзор по Владимирской области напоминает:Мясо животных и птиц – скоропортящийся продукт. Его необходимо употребить в пищу в течение суток после приготовления, а также готовые субпродукты и паштеты.Копченая птица при хранении в холодильнике съедобна в течение 72 часов после приготовления.Желированные продукты необходимо употребить в течение 12 часов после приготовления.Зелень и овощи следует утилизировать при первых признаках порчи или увядания. Мытые и резаные овощи и зелень необходимо употребить в течение 18 часов.Любые салаты с заправкой нужно употреблять в пищу в течение 12 часов. Если в салат с заправкой добавлены консервированные овощи или яйца, то через 6 часов такой салат будет считаться небезопасным.Любые гарниры не рекомендуется употреблять в пищу, если с момента приготовления прошло больше 16 часов.Свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C. Блюда из рыбы могут храниться от 24 часов до 48 часов (копченая, жареная рыба).Молочные продукты безопасны при условии хранения при температуре от +2 °C до +6 °C в течение 36 часов. Кисломолочные продукты лучше не хранить более 72 часов.Кондитерские и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть в течение 24 часов.– Торт-суфле съедобен в течение 72 часов.– Изделие с заварным кремом или кремом из взбитых сливок нельзя хранить дольше 18 часов, бисквитные рулеты – дольше 36 часов.– Овощные или фруктовые соки хранятся в холодильнике 2 суток.Обращайте внимание на:– срок годности продукции;– сроки и условия хранения после вскрытия упаковки.Помимо температуры и сроков хранения на продукты влияет соседство.Фото: Роспотребнадзор по Владимирской области; нейросеть Kandinsky