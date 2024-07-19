Во Владимире обвиняемый в гибели 5-летнего мальчика хирург наконец пришел на судебное слушание Во...

Во Владимире обвиняемый в гибели 5-летнего мальчика хирург наконец пришел на судебное слушаниеВо Владимире прошло очередное судебное заседание по делу о смерти пятилетнего мальчика в ОДКБ. Подсудимый Роман Черепанов, наконец, явился на слушания. Ранее он просил рассмотреть дело в особом порядке и полностью признал вину.Однако, в связи с тем, что стороне защиты понадобилось время для подготовки к прениям, судья Анна Сорокина в очередной раз перенесла заседание. На 23 июля.Напомним, трагедия произошла в октябре 2022 - в Областной детской клинической больнице. С болями в животе и подозрением на аппендицит пятилетнего Тимофея Малыгина туда доставили из Юрьев-Польской ЦРБ. Но дежурный врач - детский хирург Роман Черепанов - не счел госпитализацию необходимой. В итоге - было потеряно время, и мальчик умер.По статье "причинение смерти по неосторожности" сторона обвинения запросила для хирурга Черепанова 1 год и 11 месяцев лишения свободы. Мама погибшего мальчика считает такое наказание справедливым.Лидия Малыгина, мама погибшего мальчика:- Чтобы он осознал, за что он несет наказание. Мы можем посмотреть комментарии в интернете и по его платным клиникам, где он работает, какие там дают комментарии, что он детей не лечит и дает ложные диагнозы детям.