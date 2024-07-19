Во Владимире отремонтируют дорогу Спасское – Мосино В августе 2024 года планируют начать...

Во Владимире отремонтируют дорогу Спасское – МосиноВ августе 2024 года планируют начать выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Спасское-Мосино в городе Владимире. Контракт на работы выставлен на портале госзакупок. Смета – почти 90 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы к ноябрю.Протяженность участка ремонта – 2,7 км. Грунтовую дорогу заасфальтируют, устроят обочины. Для стоков положат трубы."В этом году ведутся масштабные работы по ремонту и строительству дорог в городе. Завершаются работы на улице Горького, ремонтируются дороги на проспекте Ленина и улице Большая Нижегородская. Большой объем работ ведется в микрорайонах Юрьевец и Пиганово", - сообщают в администрации города Владимира.Напомним, что на ремонт дорог во Владимирской области выделено 2,5 миллиарда рублейФото: администрация города Владимира