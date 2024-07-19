В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» во Владимирской области строят три новых поликлиники.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» во Владимирской области строят три новых поликлиники. Об этом в своём рассказал губернатор Александр Авдеев.Так, в Суздале и Собинке возводятся медучреждение для обслуживания взрослого населения, а в городе Кольчугино идёт строительство детской поликлиники. Кроме того, в городе Карабаново ведётся реконструкция местного объекта здравоохранения.Отмечается, что работы осуществляются в хорошем темпе, возникающие сложности решаются оперативно.«Одновременное возведение и реконструкция таких больших и дорогостоящих объектов стало под силу только благодаря президентскому проекту. И мы очень благодарны за такую возможность быстрее усилить материальную базу медицины», - написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Все медучреждения планируют открыть в 2025 году.