В ходе проверки выявлен ряд нарушений по срокам договора о строительстве Дома культуры.

В Гороховецком районе был заключён контракт о возведении Дома культуры. По информации пресс-службы прокуратуры региона-33, во время осмотра объекта установлены нарушения.Подрядчик не выполнил в срок работы по благоустройству подъездов к объекту. Неисполненные работы оценили более чем в 9,4 млн рублей. Общая цена контракта составила 46 млн рублей.Возбуждено дело об административной ответственности в отношении директора подрядной организации. Материалы переданы в суд.