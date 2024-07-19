Во Владимирской области строят три поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение» Как сообщил...

Во Владимирской области строят три поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение»Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе строят три поликлиники.В Суздале и Собинке возводятся медучреждение для обслуживания взрослого населения, а в городе Кольчугино идёт строительство детской поликлиники. В Карабаново идет реконструкция поликлиники."Одновременное возведение и реконструкция таких больших и дорогостоящих объектов стало под силу только благодаря президентскому проекту. И мы очень благодарны за такую возможность быстрее усилить материальную базу медицины. Регион привлёк по нацпроекту сотни миллионов рублей из федерального бюджета, поэтому все стройки – под особым контролем областного правительства", - написал Александр Авдеев.Все медучреждения планируют открыть в 2025 году.Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"