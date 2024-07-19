Певица Анна Семенович не смогла сдержаться, прочитав комментарии к ее недавней публикации.

Певица Анна Семенович не смогла сдержаться, прочитав комментарии к ее недавней публикации.46-летняя Анна Семенович регулярно подвергается критике со стороны интернет-пользователей. В основном, артистку критикуют за лишний вес и якобы неподобающее поведение. До недавнего времени певица не реагировала на выпады злопыхателей, но в итоге решила ответить им. Причем, в грубой форме.Так, Семенович, прочитав недавние так называемые замечания озлобленной публики, записала для нее видео, в котором разразилась гневной тирадой. Певица отметила, что считает себя молодой и красивой женщиной, а также востребованной и любимой артисткой. А те, которые ее постоянно критикуют, пытаются найти недостатки, ничего больше в своей жизни не умеют."Займитесь своей башкой!" – разозлилась бывшая солистка группы "Блестящие".Анна Семенович также назвала хейтеров несчастными, злыми, ленивыми и малодушными людьми. Певица послала их куда подальше.К слову, некоторые поклонники артистки посчитали, что ей не следовало бы реагировать на едкие комментарии, так как она все равно ничего не изменит.Ранее стало известно о романе Анны Семенович с женатым мужчиной, который к тому же является отцом. Артистке пришлось оправдываться перед публикой. Слова певицы "Дни.ру".