В Коврове полицейские изъяли у водителя поддельные права. На стационарном посту в деревне Сенинские Дворики инспекторы ГИБДД остановили автомобиль местного жителя. 25-летний водитель

В Коврове полицейские изъяли у водителя поддельные права. На стационарном посту в деревне Сенинские Дворики инспекторы ГИБДД остановили автомобиль местного жителя. 25-летний водитель предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, но его качество вызвало у правоохранителей сомнения. Права изъяли для исследований, выяснилось, что удостоверение было напечатано на струйном принтере. На молодого человека завели уголовное дело. Ранее, как