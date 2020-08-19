В Муроме произошел пожар в девятиэтажном доме. Эвакуированы 24 человека, спасены — двое. Происшествие случилось на улице Казарменной. Спасателям поступило сообщение о возгорании на балконе

В Муроме произошел пожар в девятиэтажном доме. Эвакуированы 24 человека, спасены — двое. Происшествие случилось на улице Казарменной. Спасателям поступило сообщение о возгорании на балконе 7 этажа. К моменту приезда пожарных расчетов огонь распространился по площади в 8 квадратных метров. Звено газодымозащиты отправилось на разведку в здание. Один из спасателей, Юрий Фролов услышал крики из кабины лифта. Из-за отключения света во